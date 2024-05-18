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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 тра, 2024 18:18
Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
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2XL
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Додано: Суб 18 тра, 2024 20:03
2XL написав:Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
На укрпошті
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Faceless
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