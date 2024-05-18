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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 311312313314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:18

Re: ТАСКОМБАНК

Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

2XL написав:Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
На укрпошті
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:44

  Ferlakur написав:Нє нє, там саме в тарифах Ощадного було, шо якщо знімати в той же день, коли гроші зайшли на рахунок, то знімає коміс. А потім чи то відмінили це, чи нє...
той коміс відмінили
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flysoulfly
 
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