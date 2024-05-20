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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 тра, 2024 18:18
Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
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2XL
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Додано: Суб 18 тра, 2024 20:03
2XL написав:Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
На укрпошті
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Faceless
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Додано: Нед 19 тра, 2024 00:44
Ferlakur написав:
Нє нє, там саме в тарифах Ощадного було, шо якщо знімати в той же день, коли гроші зайшли на рахунок, то знімає коміс. А потім чи то відмінили це, чи нє...
той коміс відмінили
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flysoulfly
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Додано: Нед 19 тра, 2024 07:09
2XL написав:
Скажіть, є в когось сервіс по комунальним платежам ще гірший, ніж Таскомбанку?
В приваті, в платіжці 12 пунктів половина з них абонентські плати від 3 до 25 гривнів і за кожен по гривні приват бере. В Тасі йде одним платежем ще й 1 процент кешбека з вері кард.
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alex lem
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Додано: Пон 20 тра, 2024 13:24
Howl написав:TASCOMBANK
, сьогодні знімаю з Ощадного рахунку на картку 9,63 грн (після операції на картці баланс 9,63 грн), ці кошти намагаюсь переказати на свій рахунок усередині банку за IBAN -- не дає, недостатньо коштів. Змінюю суму переказу на копійку менше (9,62 грн) й усе чітко переказує. Потім переказую 1 копійку -- теж усе чітко. Таким чином, щоб переказати 9,63 грн мені знадобилося зробити дві окремі операції. Цей баг уже дано присутній. Його спостерігав навіть при відкритті депо в izibank.
Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Прохання надати Ваш номер мобільного телефону в особисті повідомлення, з метою передачі інформації до технічного відділу банку для здійснення аналізу ситуації, яка виникла.
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TASCOMBANK
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Додано: Пон 20 тра, 2024 21:01
TASCOMBANK, надав. Баг нестабільний, але періодично спостерігається.
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Howl
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