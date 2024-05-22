Howl написав:TASCOMBANK, сьогодні знімаю з Ощадного рахунку на картку 9,63 грн (після операції на картці баланс 9,63 грн), ці кошти намагаюсь переказати на свій рахунок усередині банку за IBAN -- не дає, недостатньо коштів. Змінюю суму переказу на копійку менше (9,62 грн) й усе чітко переказує. Потім переказую 1 копійку -- теж усе чітко. Таким чином, щоб переказати 9,63 грн мені знадобилося зробити дві окремі операції. Цей баг уже дано присутній. Його спостерігав навіть при відкритті депо в izibank. Невже співробітники з цим багов не зіткнулися в TAS2U?
Прохання надати Ваш номер мобільного телефону в особисті повідомлення, з метою передачі інформації до технічного відділу банку для здійснення аналізу ситуації, яка виникла.
Те що додали можливість переглядати номер картки в додатку - це звичайно великий прогрес для банку у 24 році, а коли планується копіювання реквізитів в застосунку, бо тоді ще скільки треба чекати на таку інновацію в прогресивному банку?
p.s. а також чому за переказ за реквізитами в межах банку іншій особі в додатку малює комісію 5 грн, хоча ж спеціально , як завжди перед нетиповою операцією, передивився тарифи картки(а саме Азур) та з поміж мільйона пунктів та підпунктів до будь-якої операції є пункт :
На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується
А також, що бісить після якогось оновлення, що при виведенні кешбеку, пише комісія замість податків та зборів, трохи некоректно
vovabelokon99 написав:p.s. а також чому за переказ за реквізитами в межах банку іншій особі в додатку малює комісію 5 грн, хоча ж спеціально , як завжди перед нетиповою операцією, передивився тарифи картки(а саме Азур) та з поміж мільйона пунктів та підпунктів до будь-якої операції є пункт :
На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується
Це ви дивитесь п. 4.1.2, який стосується "Переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернет-банкінг)", а треба 4.7.7, що стосується "Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг)". https://tascombank.ua/files/Taryfy_Plat ... 4.2024.pdf
Amid написав:Тому що є 2 типу тарифів, які не залежать одне від одного - а саме, по картці та тариф самого додатку. Азур без комісії, а додаток бере свою комісію.
Додаток не бере комісію в цьому випадку.
Хоча у мене малювало (і взяло) комісію 5 грн за переказ за реквізитами в інший банк з карти єПідримка (хоча по тарифах не повинно), але після скарги її повернули.