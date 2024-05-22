|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:48
А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали...
І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного
Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку
-
vovabelokon99
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 05.01.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:56
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
vovabelokon99 написав:
І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4602
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 09:44
Якраз його і бачив, там перекази та платежі комунальні та мобільні й інші провайдери послуг з карток банка/ не банку, а переказів на рахунки немає
-
vovabelokon99
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 05.01.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|