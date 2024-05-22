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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали...
І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:56

  vovabelokon99 написав:І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:44

  Ferlakur написав:
  vovabelokon99 написав:І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf

Якраз його і бачив, там перекази та платежі комунальні та мобільні й інші провайдери послуг з карток банка/ не банку, а переказів на рахунки немає
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

  vovabelokon99 написав:А тас24 працює?
Доступ для фізичних осіб уже давно не надається.
Howl
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