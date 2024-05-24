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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали...
І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:56

  vovabelokon99 написав:І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 09:44

  Ferlakur написав:
  vovabelokon99 написав:І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf

Якраз його і бачив, там перекази та платежі комунальні та мобільні й інші провайдери послуг з карток банка/ не банку, а переказів на рахунки немає
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

  vovabelokon99 написав:А тас24 працює?
Доступ для фізичних осіб уже давно не надається.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:17

ТАСКОМБАНК

2XL

Комунальне підприємство кожного місяця виставляє рахунок для оплати з певною сумою.
Дійсно, відсутня можливість здійснити оплату на суму , що перевищує суму документу (суми, яка вказана в рахунку).
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:24

Re: ТАСКОМБАНК

  vovabelokon99 написав:vovabelokon99

Інформацію щодо можливості копіювання реквізитів зафіксували, як побажання до роботи банку.
При переказі за реквізитами передбачена комісія відповідно до тарифів карти.
Комісія вказана безпосередньо в тарифах карткового рахунку.
Відповідно до пакету послуг «Платівка» (картка Azure Card), Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків, пункт 4.7. Здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.7.7. Переказ коштів за реквізитами на рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» - комісія < 20 000 грн.- 5 грн ≥ 20 000 грн.– 100 грн.
Прохання повторно перевірити відображення інформації при знятті кешбеку в TAS2U.
У разі невірного відображення – повідомити.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:27

ТАСКОМБАНК

  vovabelokon99 написав:А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали...
І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку


Інтернет-банкінг ТАС24 не працює.
Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» розміщені на сайті Банку, за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
Інші комісії за здійснення транзакцій знімаються відповідно до тарифів карти і будуть вказані безпосередньо в тарифах карткового рахунку.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:09

  TASCOMBANK написав:
  vovabelokon99 написав:А тас24 працює? Пам'ятаю колись був додаток, а потім його прибрали...
І де почитати тарифи додатку, бо бачив тільки на перекази з карток на картки, а також типу комунальних та мобільного

Як завжди все зручно та прозоро, що нічого не зрозуміло та важко знайти інформацію на сайті та немає ніякої інформації про тарифи в додатку


Інтернет-банкінг ТАС24 не працює.
Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U» розміщені на сайті Банку, за посиланням - https://tascombank.ua/files/Taryfy_Inte ... _TAS2U.pdf
Інші комісії за здійснення транзакцій знімаються відповідно до тарифів карти і будуть вказані безпосередньо в тарифах карткового рахунку.


Так приберіть їх нарешті з тарифів карток, раз такого сервісу вже немає, бо вони тільки зайве місце та час клієнта витрачають на перевірку всіх пунків, тим паче скільки разів ви їх оновлюєте на рік, а також додайте хоч той док в додаток (хоча б як ізі ваш) чи нормально їх оформіть в додатку (як цивілізовані банки), щоб клієнту було простіше ( а можливо і підтримці та працівникам відділень, щоб їм не задавали зайві питання, які клієнт міг сам зручно знайти та важливо, щоб їх правильно інтерпретувати не потрібно було)!
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:00

Таском - солом'яна шляпа

Рюкзак під 10% це відмінно! Проте р2р на день всього 30000 грн . Так каже кц , водночас сеп по реквізитам ліміти інші і є змога переказати 100000 грн приблизно за 30 грн. Р2Р до 30000 і не більше 10 переказів.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:10

Re: ТАСКОМБАНК

Ну так здох той Рюкзак, лямки відірвалися.
Хоча можна ще спробувати через касу або шахер-махер через Платівку. Але ж то вже мова не про Рюкзак, а Сундук мабуть) )
Як туристи кажуть: краще нести в собі, а не на собі ))
Amethyst
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