Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:39
Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:45
Boundless
а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:12
Додано: Суб 25 тра, 2024 11:27
Тас уже не дифференцирует тарифы черной и белой дебетной карты. На горячей линии сказали, что с 11 перевода на карту собственных средств внутри календарного месяца возьмут 2%+5грн. При этом приложение покажет комиссию 0,т.к. Оно не показывает тарифы карты. Эту комиссию добавят к сумме перевода. И выписка её отдельно не покажет, только с суммой перевода. А что, если на карте не хватает денег на комиссию? Списывается с др счета и какого? Кто сталкивался?
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:49
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 25 тра, 2024 12:55
ТАСКОМБАНК
Звертаємо увагу, ліміт р2р переказів (переказ по номеру карти) залежить від сервісу на якому здійснюється переказ та лімітів карти відправника та отримувача.
Додатково інформуємо, що по кожній карті можуть бути встановлені індивідуальні ліміти.
Якщо Вас цікавлять саме перекази на картки які відкриті в інших банках , стандартні ліміти переказу по номеру карти – 75 000 грн/доба, 29 999 грн/сума однієї транзакції, 3 перекази на добу, 249 999 грн/міс.
Дійсно, при цьому діє обмеження TAS2U при переказі на карту іншого банку – 29 999 грн/доба
Стандартні ліміти переказу через TAS2U за реквізитами на інший Банк: ліміт суми однієї операції 30 000 грн , добовий ліміт суми операцій - 30 000 грн , добовий ліміт кількості операцій - 10 шт.
Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.
Додано: Суб 25 тра, 2024 13:08
ТАСКОМБАНК
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дійсно, в TAS2U відображається інформація тільки про комісію сервісу, інші комісії стягуються згідно з тарифами карткових продуктів.
Звертаємо Вашу увагу, що при здійсненні переказу в TAS2U вказано: «Зверніть увагу! Може бути списана додаткова комісія згідно тарифів Вашої картки».
Якщо на рахунку недостатньо коштів для здійснення переказу – переказ буде відхилено
Додано: Суб 25 тра, 2024 13:09
Re: ТАСКОМБАНК
А такий ліміт може встановити собі будь-який клієнт, чи потрібно надати якісь (які?) додаткові док-ти? На який період можна встановити такі ліміти: день, місяць, постійно?
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