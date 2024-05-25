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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2024 09:39
sens написав:
Рюкзак під 10% це відмінно! Проте р2р на день всього 30000 грн . Так каже кц , водночас сеп по реквізитам ліміти інші і є змога переказати 100000 грн приблизно за 30 грн. Р2Р до 30000 і не більше 10 переказів.
Точніше не 30000 грн, а 29999 грн. Хоча це ліміт на одну карту-отримувача. Недавно довелось перекидати 40к, то 29999 пішло напряму, решту довелося через іншу (проміжну) карту кидати
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Boundless
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:45
Boundless
а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
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v57
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:12
v57 написав:Boundless
а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
Якось з 20-го числа кожного дня безкоштовно ганяти по Р2Р безкоштовно лише до 30000 грн до кінця місяця або 100 грн сеп , суму граничну ще не виводив.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 11:27
Тас уже не дифференцирует тарифы черной и белой дебетной карты. На горячей линии сказали, что с 11 перевода на карту собственных средств внутри календарного месяца возьмут 2%+5грн. При этом приложение покажет комиссию 0,т.к. Оно не показывает тарифы карты. Эту комиссию добавят к сумме перевода. И выписка её отдельно не покажет, только с суммой перевода. А что, если на карте не хватает денег на комиссию? Списывается с др счета и какого? Кто сталкивался?
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Alex9
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:49
vovabelokon99 написав:
vovabelokon99
Ваше звернення було передано до відповідного підрозділу та зафіксовано, як побажання до роботи Банку.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 12:55
v57 написав:Boundless
а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
Звертаємо увагу, ліміт р2р переказів (переказ по номеру карти) залежить від сервісу на якому здійснюється переказ та лімітів карти відправника та отримувача.
Додатково інформуємо, що по кожній карті можуть бути встановлені індивідуальні ліміти.
Якщо Вас цікавлять саме перекази на картки які відкриті в інших банках , стандартні ліміти переказу по номеру карти – 75 000 грн/доба, 29 999 грн/сума однієї транзакції, 3 перекази на добу, 249 999 грн/міс.
Дійсно, при цьому діє обмеження TAS2U при переказі на карту іншого банку – 29 999 грн/доба
Стандартні ліміти переказу через TAS2U за реквізитами на інший Банк: ліміт суми однієї операції 30 000 грн , добовий ліміт суми операцій - 30 000 грн , добовий ліміт кількості операцій - 10 шт.
Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.
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Додано: Суб 25 тра, 2024 13:08
Alex9 написав:
Тас уже не дифференцирует тарифы черной и белой дебетной карты. На горячей линии сказали, что с 11 перевода на карту собственных средств внутри календарного месяца возьмут 2%+5грн. При этом приложение покажет комиссию 0,т.к. Оно не показывает тарифы карты. Эту комиссию добавят к сумме перевода. И выписка её отдельно не покажет, только с суммой перевода. А что, если на карте не хватает денег на комиссию? Списывается с др счета и какого? Кто сталкивался?
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Дійсно, в TAS2U відображається інформація тільки про комісію сервісу, інші комісії стягуються згідно з тарифами карткових продуктів.
Звертаємо Вашу увагу, що при здійсненні переказу в TAS2U вказано: «Зверніть увагу! Може бути списана додаткова комісія згідно тарифів Вашої картки».
Якщо на рахунку недостатньо коштів для здійснення переказу – переказ буде відхилено
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Додано: Суб 25 тра, 2024 13:09
TASCOMBANK написав:
Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.
А такий ліміт може встановити собі будь-який клієнт, чи потрібно надати якісь (які?) додаткові док-ти? На який період можна встановити такі ліміти: день, місяць, постійно?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 14:15
TASCOMBANK написав: v57 написав:Boundless
а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐
Звертаємо увагу, ліміт р2р переказів (переказ по номеру карти) залежить від сервісу на якому здійснюється переказ та лімітів карти відправника та отримувача.
Додатково інформуємо, що по кожній карті можуть бути встановлені індивідуальні ліміти.
Якщо Вас цікавлять саме перекази на картки які відкриті в інших банках , стандартні ліміти переказу по номеру карти – 75 000 грн/доба, 29 999 грн/сума однієї транзакції, 3 перекази на добу, 249 999 грн/міс.
Дійсно, при цьому діє обмеження TAS2U при переказі на карту іншого банку – 29 999 грн/доба
Стандартні ліміти переказу через TAS2U за реквізитами на інший Банк: ліміт суми однієї операції 30 000 грн , добовий ліміт суми операцій - 30 000 грн , добовий ліміт кількості операцій - 10 шт.
Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.
Дайте будь ласка посилання на сторінку чи документ з актуальними лімітами
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Додано: Суб 25 тра, 2024 15:50
TASCOMBANK написав:
Стандартні ліміти переказу через TAS2U за реквізитами на інший Банк: ліміт суми однієї операції 30 000 грн...
Покійний sportbank мав набагато кращі ліміти на вихідні СЕП + вони були безкоштовні. ТАСкомбанк надає цю операцію платно + ще дитячі ліміти
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