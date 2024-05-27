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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:23

Re: Кешбек

А що з кб? Коли обіцяний 10% на спорт категорії?
Зробіть інформативний розділ в додатку, а не те ла*но що зараз!
vadlme
 
Повідомлень: 84
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:28

умєрла - значіт умєрла
flysoulfly
 
Повідомлень: 4846
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1623 раз.
Подякували: 266 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:30

P2p перевод между клиентами Таскомбанк в tas2u считается в рамках лимита 10 бесплатных переводов в мес или такие переводы всегда бесплатные и не входят в лимит?
Alex9
 
Повідомлень: 63
З нами з: 03.06.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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