А що з кб? Коли обіцяний 10% на спорт категорії?
Зробіть інформативний розділ в додатку, а не те ла*но що зараз!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2024 20:23
Re: Кешбек
А що з кб? Коли обіцяний 10% на спорт категорії?
Зробіть інформативний розділ в додатку, а не те ла*но що зараз!
Додано: Пон 27 тра, 2024 10:30
P2p перевод между клиентами Таскомбанк в tas2u считается в рамках лимита 10 бесплатных переводов в мес или такие переводы всегда бесплатные и не входят в лимит?
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