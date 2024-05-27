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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 314315316317

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:23

Re: Кешбек

А що з кб? Коли обіцяний 10% на спорт категорії?
Зробіть інформативний розділ в додатку, а не те ла*но що зараз!
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:28

умєрла - значіт умєрла
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 10:30

P2p перевод между клиентами Таскомбанк в tas2u считается в рамках лимита 10 бесплатных переводов в мес или такие переводы всегда бесплатные и не входят в лимит?
Alex9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:00

ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:
  TASCOMBANK написав:Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.
А такий ліміт може встановити собі будь-який клієнт, чи потрібно надати якісь (які?) додаткові док-ти? На який період можна встановити такі ліміти: день, місяць, постійно?


Ліміт змінюється тимчасово, до кінця поточної доби при зверненні до Контакт-центру банку.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:04

ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:
  TASCOMBANK написав:
  v57 написав:Boundless

а де такі тонкощі описані?
ну про 30т, про 30т на одну карту
може ще щось?🧐


Звертаємо увагу, ліміт р2р переказів (переказ по номеру карти) залежить від сервісу на якому здійснюється переказ та лімітів карти відправника та отримувача.
Додатково інформуємо, що по кожній карті можуть бути встановлені індивідуальні ліміти.
Якщо Вас цікавлять саме перекази на картки які відкриті в інших банках , стандартні ліміти переказу по номеру карти – 75 000 грн/доба, 29 999 грн/сума однієї транзакції, 3 перекази на добу, 249 999 грн/міс.

Дійсно, при цьому діє обмеження TAS2U при переказі на карту іншого банку – 29 999 грн/доба

Стандартні ліміти переказу через TAS2U за реквізитами на інший Банк: ліміт суми однієї операції 30 000 грн , добовий ліміт суми операцій - 30 000 грн , добовий ліміт кількості операцій - 10 шт.
Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.

Дайте будь ласка посилання на сторінку чи документ з актуальними лімітами



Ліміти на видаткові операції за платіжними картками доступні для ознайомлення за посиланням - https://tascombank.ua/files/Limity_na_v ... 2.2024.pdf
Дійсно, обмеження безпосередньо сервісу TAS2U не розміщені на сайті Банку – можливо уточнити безпосередньо в службі підтримки банку.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:06

Re: ТАСКОМБАНК

  vadlme написав:vadlme


При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на популярні категорії:
• Спорт, спортивні товари та секції ;
• Кіно та квитки ;
• Магазини косметики ;
• Квіти.

Умови бонусної програми розміщені на офіційному сайті банку, за посиланням - https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 5.2024.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:09

ТАСКОМБАНК

  Alex9 написав:P2p перевод между клиентами Таскомбанк в tas2u считается в рамках лимита 10 бесплатных переводов в мес или такие переводы всегда бесплатные и не входят в лимит?

Інформуємо, що всі перекази р2р рахуються в обмеження 10-ть переказів без комісії.
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27.05.2024 17:09
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