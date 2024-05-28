а де такі тонкощі описані? ну про 30т, про 30т на одну карту може ще щось?🧐
Звертаємо увагу, ліміт р2р переказів (переказ по номеру карти) залежить від сервісу на якому здійснюється переказ та лімітів карти відправника та отримувача. Додатково інформуємо, що по кожній карті можуть бути встановлені індивідуальні ліміти. Якщо Вас цікавлять саме перекази на картки які відкриті в інших банках , стандартні ліміти переказу по номеру карти – 75 000 грн/доба, 29 999 грн/сума однієї транзакції, 3 перекази на добу, 249 999 грн/міс.
Дійсно, при цьому діє обмеження TAS2U при переказі на карту іншого банку – 29 999 грн/доба
Стандартні ліміти переказу через TAS2U за реквізитами на інший Банк: ліміт суми однієї операції 30 000 грн , добовий ліміт суми операцій - 30 000 грн , добовий ліміт кількості операцій - 10 шт. Змінити ліміт можливо до максимальної суми 250 000 грн сума однієї транзакції та 250 000 грн добовий ліміт, звернувшись до Контакт-центру Банку.
Дайте будь ласка посилання на сторінку чи документ з актуальними лімітами
Ліміти на видаткові операції за платіжними картками доступні для ознайомлення за посиланням - https://tascombank.ua/files/Limity_na_v ... 2.2024.pdf Дійсно, обмеження безпосередньо сервісу TAS2U не розміщені на сайті Банку – можливо уточнити безпосередньо в службі підтримки банку.
При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на популярні категорії: • Спорт, спортивні товари та секції ; • Кіно та квитки ; • Магазини косметики ; • Квіти.
При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на популярні категорії: • Спорт, спортивні товари та секції ; • Кіно та квитки ; • Магазини косметики ; • Квіти.
При переході на нову картку success credit буде діяти бонусна програма, за умовами якої нараховується 1% кешбеку (за кредитні та власні кошти) на популярні категорії: • Спорт, спортивні товари та секції ; • Кіно та квитки ; • Магазини косметики ; • Квіти.