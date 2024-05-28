RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:38

TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?
J
 
Повідомлень: 6058
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:07

  J написав:TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?

Все согласно тарифов - их надо читать щитильнее, не зависимо от того что обещают. А "обіцянки"?... Куда их "пришить"? Они официальной силы не имеют и к договорным отношениям не приравниваются. Тем более по сути никакой другой альтернативы кроме как закрыть карту и не было. Фактически ситуацию выглядит что банк предложил вам перейти на подобный, но полностью не аналогичный продукт (со своими новыми тарифами) или закрыть карту. Если вы выбрали первое - далее работаете по тем тарифам на которые вы согласились. :oops:
WallNutPen
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 315316317318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: burzuy, Ferlakur і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3172)
28.05.2024 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.