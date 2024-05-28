TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 тра, 2024 12:38
TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?
Додано: Вів 28 тра, 2024 13:07
Все согласно тарифов - их надо читать щитильнее, не зависимо от того что обещают. А "обіцянки"?... Куда их "пришить"? Они официальной силы не имеют и к договорным отношениям не приравниваются. Тем более по сути никакой другой альтернативы кроме как закрыть карту и не было. Фактически ситуацию выглядит что банк предложил вам перейти на подобный, но полностью не аналогичный продукт (со своими новыми тарифами) или закрыть карту. Если вы выбрали первое - далее работаете по тем тарифам на которые вы согласились.
|