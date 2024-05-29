RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:38

TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?
J
 
Повідомлень: 6059
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:07

  J написав:TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?

Все согласно тарифов - их надо читать щитильнее, не зависимо от того что обещают. А "обіцянки"?... Куда их "пришить"? Они официальной силы не имеют и к договорным отношениям не приравниваются. Тем более по сути никакой другой альтернативы кроме как закрыть карту и не было. Фактически ситуацию выглядит что банк предложил вам перейти на подобный, но полностью не аналогичный продукт (со своими новыми тарифами) или закрыть карту. Если вы выбрали первое - далее работаете по тем тарифам на которые вы согласились. :oops:
WallNutPen
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:57

TASCOMBANK
Розкажіть як клієнту відкрити валютний депозит, якщо його валютний картковий рахунок знаходиться в стадії закриття через відсутність руху по рахунку?
Треба чекати 45 днів поки зактиється рахунок і потім відкрити новий ?
:roll:
J
 
Повідомлень: 6059
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 315316317318
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, ingtrans і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.