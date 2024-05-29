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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 315316317318

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 12:38

TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 13:07

  J написав:TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?

Все согласно тарифов - их надо читать щитильнее, не зависимо от того что обещают. А "обіцянки"?... Куда их "пришить"? Они официальной силы не имеют и к договорным отношениям не приравниваются. Тем более по сути никакой другой альтернативы кроме как закрыть карту и не было. Фактически ситуацию выглядит что банк предложил вам перейти на подобный, но полностью не аналогичный продукт (со своими новыми тарифами) или закрыть карту. Если вы выбрали первое - далее работаете по тем тарифам на которые вы согласились. :oops:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:57

TASCOMBANK
Розкажіть як клієнту відкрити валютний депозит, якщо його валютний картковий рахунок знаходиться в стадії закриття через відсутність руху по рахунку?
Треба чекати 45 днів поки зактиється рахунок і потім відкрити новий ?
:roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:54

Re: ТАСКОМБАНК

Физкульт-привет, спортсменам! 8)
З 01.07.2024 змінюється процентна ставка нарахування процентів на залишок коштів за ощадним рахунком «Рюкзак» в національній валюті для діючих Угод. Ставка складатиме 4% річних.

https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 16:54

  ramzes4 написав:Физкульт-привет, спортсменам! 8)
З 01.07.2024 змінюється процентна ставка нарахування процентів на залишок коштів за ощадним рахунком «Рюкзак» в національній валюті для діючих Угод. Ставка складатиме 4% річних.

https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971

Впердеее до нових рекордів!! 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 17:24

  WallNutPen написав:
  J написав:TASCOMBANK
Чому по Дебітній карті Спортбанк за СЕП платіж по Україні на ІБАН малюється комісія ?
Ви обманули клієнтів коли писали що тарифи не змінюються при переході ?

Все согласно тарифов - их надо читать щитильнее, не зависимо от того что обещают. А "обіцянки"?... Куда их "пришить"? Они официальной силы не имеют и к договорным отношениям не приравниваются. Тем более по сути никакой другой альтернативы кроме как закрыть карту и не было. Фактически ситуацию выглядит что банк предложил вам перейти на подобный, но полностью не аналогичный продукт (со своими новыми тарифами) или закрыть карту. Если вы выбрали первое - далее работаете по тем тарифам на которые вы согласились. :oops:

Є ще така річ як репутація :roll:
Занотуємо, що тася обіцянки не виконує.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:18

  ramzes4 написав:Физкульт-привет, спортсменам! 8)
З 01.07.2024 змінюється процентна ставка нарахування процентів на залишок коштів за ощадним рахунком «Рюкзак» в національній валюті для діючих Угод. Ставка складатиме 4% річних.

https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971

То вже буде не рюкзак - а валіза без ручки..ну що ж якщо Тасу не потрібні обігові кошти клієнтів- тоді допобачення 8)
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:35

Re: ТАСКОМБАНК

Легший рюкзак - легше десь далі йти...
alibob
 
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