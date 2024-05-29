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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33
TASCOMBANK написав:Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
Це як негативне спливання
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:41
sens написав: alibob написав:
Легший рюкзак - легше десь далі йти...
Ізі заначка лишається
Там ставка -30% від тіла.
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