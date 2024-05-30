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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
17%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
Це як негативне спливання
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:41

  sens написав:
  alibob написав:Легший рюкзак - легше десь далі йти...

Ізі заначка лишається

Там ставка -20% від тіла.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 08:35

  klug написав:
  sens написав:
  alibob написав:Легший рюкзак - легше десь далі йти...

Ізі заначка лишається

Там ставка -20% від тіла.

Поясніть, будь ласка
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:06

как-то можно закрыть карту и счёт, не посещая банк? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:53

  klug написав:
  sens написав:
  alibob написав:Легший рюкзак - легше десь далі йти...

Ізі заначка лишається

Там ставка -20% від тіла.

Заводите в моно по р2р, далі сеп на ізі,це ж ізі???
sens
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