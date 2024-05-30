Це як негативне спливанняTASCOMBANK написав:Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33
Re: ТАСКОМБАНК
Це як негативне спливання
Додано: Сер 29 тра, 2024 22:41
Додано: Чет 30 тра, 2024 08:35
Додано: Чет 30 тра, 2024 09:53
Додано: Чет 30 тра, 2024 13:17
ТАСКОМБАНК
Отделение банка- Днепр , ул Европейская 10А . Во вторник заказываю валюту на пятницу по программе 50к через горячую линию банка . Приезжаю в пятницу в отделение - менеджера не в курсе , нет вашей заявки говорят , кассир не в курсе , валюты нет , так как "работаем с приноса !" Никто не перезвонил , не предупредил , что нет заявки ! Пришлось ругаться -валюта нашлась в кассе .Вопрос к представителю банка - какой смысл создавать заявку по получению валюты по программе 50к на определенный день получения , если ваш банк не имеет в кассе под клиента жалкие 1250 долл ?
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