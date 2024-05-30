ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33
TASCOMBANK написав:Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
Це як негативне спливання
2XL
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:41
sens написав: alibob написав:
Легший рюкзак - легше десь далі йти...
Ізі заначка лишається
Там ставка -20% від тіла.
klug
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Додано: Чет 30 тра, 2024 08:35
klug написав: sens написав: alibob написав:
Легший рюкзак - легше десь далі йти...
Ізі заначка лишається
Там ставка -20% від тіла.
Поясніть, будь ласка
Boundless
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Додано: Чет 30 тра, 2024 09:06
как-то можно закрыть карту и счёт, не посещая банк?
maniachello
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Додано: Чет 30 тра, 2024 09:53
klug написав: sens написав: alibob написав:
Легший рюкзак - легше десь далі йти...
Ізі заначка лишається
Там ставка -20% від тіла.
Заводите в моно по р2р, далі сеп на ізі,це ж ізі???
sens
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Додано: Чет 30 тра, 2024 13:17
Отделение банка- Днепр , ул Европейская 10А . Во вторник заказываю валюту на пятницу по программе 50к через горячую линию банка . Приезжаю в пятницу в отделение - менеджера не в курсе , нет вашей заявки говорят , кассир не в курсе , валюты нет , так как "работаем с приноса !" Никто не перезвонил , не предупредил , что нет заявки ! Пришлось ругаться -валюта нашлась в кассе .Вопрос к представителю банка - какой смысл создавать заявку по получению валюты по программе 50к на определенный день получения , если ваш банк не имеет в кассе под клиента жалкие 1250 долл ?
unmotors
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klug
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Додано: Чет 30 тра, 2024 23:42
ramzes4 написав:
Физкульт-привет, спортсменам!
З 01.07.2024 змінюється процентна ставка нарахування процентів на залишок коштів за ощадним рахунком «Рюкзак» в національній валюті для діючих Угод. Ставка складатиме 4% річних.
https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971
В морду за депозит не дають, і на тому дякуємо. 😂 Хай в НБУ депо кошти беруть, там багато.
AndriyQ
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