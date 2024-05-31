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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:33

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
Це як негативне спливання
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:41

  sens написав:
  alibob написав:Легший рюкзак - легше десь далі йти...

Ізі заначка лишається

Там ставка -20% від тіла.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 08:35

  klug написав:
  sens написав:
  alibob написав:Легший рюкзак - легше десь далі йти...

Ізі заначка лишається

Там ставка -20% від тіла.

Поясніть, будь ласка
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:06

как-то можно закрыть карту и счёт, не посещая банк? :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 09:53

  klug написав:
  sens написав:
  alibob написав:Легший рюкзак - легше десь далі йти...

Ізі заначка лишається

Там ставка -20% від тіла.

Заводите в моно по р2р, далі сеп на ізі,це ж ізі???
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:17

ТАСКОМБАНК

Отделение банка- Днепр , ул Европейская 10А . Во вторник заказываю валюту на пятницу по программе 50к через горячую линию банка . Приезжаю в пятницу в отделение - менеджера не в курсе , нет вашей заявки говорят , кассир не в курсе , валюты нет , так как "работаем с приноса !" Никто не перезвонил , не предупредил , что нет заявки ! Пришлось ругаться -валюта нашлась в кассе .Вопрос к представителю банка - какой смысл создавать заявку по получению валюты по программе 50к на определенный день получения , если ваш банк не имеет в кассе под клиента жалкие 1250 долл ?
unmotors
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:42

  ramzes4 написав:Физкульт-привет, спортсменам! 8)
З 01.07.2024 змінюється процентна ставка нарахування процентів на залишок коштів за ощадним рахунком «Рюкзак» в національній валюті для діючих Угод. Ставка складатиме 4% річних.

https://tascombank.ua/news/z-01072024-z ... 0012b3d971

В морду за депозит не дають, і на тому дякуємо. 😂 Хай в НБУ депо кошти беруть, там багато.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:07

ТАСКОМБАНК

J


Інформуємо, що в рамках одного продукту можливо мати не більше одного рахунку (угоди) у одній валюті. Наприклад, в рамках продукту Платівка можна мати один рахунок у грн, один у EUR, один у USD. Якщо у Вас вже є рахунок Платівка у USD, відкрити другий рахунок у USD Ви не зможете.
Тобто, вірно, якщо Ви закрили рахунок у поточному місяці, повторно відкрити рахунок у цій же валюті можливо не раніше наступного місяця.
TASCOMBANK
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