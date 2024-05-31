mykhailets7 Таж сама проблема: закрили доларовий рахунок 28.5, а новий можна відкрити лише за 1 міс. А ні в банкінгу, а не у відділенні дол. карту відкрити не зміг.
Коли я зможу відкрити дол. рахунок/карту: 1.6, 3.6, 28.6, 29.6..?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05
mykhailets7 Таж сама проблема: закрили доларовий рахунок 28.5, а новий можна відкрити лише за 1 міс. А ні в банкінгу, а не у відділенні дол. карту відкрити не зміг.
Коли я зможу відкрити дол. рахунок/карту: 1.6, 3.6, 28.6, 29.6..?
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