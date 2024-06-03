mykhailets7 Таж сама проблема: закрили доларовий рахунок 28.5, а новий можна відкрити лише за 1 міс. А ні в банкінгу, а не у відділенні дол. карту відкрити не зміг.
Коли я зможу відкрити дол. рахунок/карту: 1.6, 3.6, 28.6, 29.6..?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05
mykhailets7 Таж сама проблема: закрили доларовий рахунок 28.5, а новий можна відкрити лише за 1 міс. А ні в банкінгу, а не у відділенні дол. карту відкрити не зміг.
Коли я зможу відкрити дол. рахунок/карту: 1.6, 3.6, 28.6, 29.6..?
Додано: Пон 03 чер, 2024 13:28
Шановні! По отій суккис, що була спортом, те що під надписом Пільговий період й потрібно гасити до 30.06, щоб не платити відсотки? Засмутило те, що витрати від 29.05 не включено в цю сумму (чи можуть трохи пізніше виправити?).
Додано: Пон 03 чер, 2024 13:30
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 03 чер, 2024 13:33
Додано: Пон 03 чер, 2024 13:43
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