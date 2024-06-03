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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05
mykhailets7 Таж сама проблема: закрили доларовий рахунок 28.5, а новий можна відкрити лише за 1 міс. А ні в банкінгу, а не у відділенні дол. карту відкрити не зміг.
Коли я зможу відкрити дол. рахунок/карту: 1.6, 3.6, 28.6, 29.6..?
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Visky
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:28
Шановні! По отій суккис, що була спортом, те що під надписом Пільговий період й потрібно гасити до 30.06, щоб не платити відсотки? Засмутило те, що витрати від 29.05 не включено в цю сумму (чи можуть трохи пізніше виправити?).
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kulikrom
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:30
kulikrom написав:
Засмутило те, що витрати від 29.05 не включено в цю сумму (чи можуть трохи пізніше виправити?).
Та ніі, таке і у Спорта було, що трати проводилися за рахунком на +2дн. Це ж додаткове благо )
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Amethyst
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:33
Amethyst написав:
Це ж додаткове благо )
отоб коллєга з гілки мумуби побачив тоб й зрозумів, де оті 62 дні
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kulikrom
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:43
kulikrom написав: Amethyst написав:
Це ж додаткове благо )
отоб коллєга з гілки мумуби побачив тоб й зрозумів, де оті 62 дні
ага, тут вже календар Григоріанський+
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Amethyst
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:44
Amethyst написав: kulikrom написав: Amethyst написав:
Це ж додаткове благо )
отоб коллєга з гілки мумуби побачив тоб й зрозумів, де оті 62 дні
ага, тут вже календар Григоріанський+
В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?
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sens
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:51
sens написав:
В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?
Та нуу, то показує грейс для трат у травні. Тася ж показує тільки суми для погашення у грейсі, а не так як Алка -- у кінці міс раптом підміняє суму в грейсі на загальний борг ))
Чи ви взагалі все-все загасили в кінці травня, для чого?
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Amethyst
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:52
Amethyst написав: sens написав:
В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?
Та нуу, то показує грейс для трат у травні. Тася ж показує тільки суми для погашення у грейсі, а не так як Алка -- у кінці міс раптом підміняє суму в грейсі на загальний борг ))
Чи ви взагалі все-все загасили в кінці травня, для чого?
Бо в травні закінчився грейс, тому не зрозуміло щодо 62 днів.
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sens
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:57
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?
Та нуу, то показує грейс для трат у травні. Тася ж показує тільки суми для погашення у грейсі, а не так як Алка -- у кінці міс раптом підміняє суму в грейсі на загальний борг ))
Чи ви взагалі все-все загасили в кінці травня, для чого?
Бо в травні закінчився грейс, тому не зрозуміло щодо 62 днів.
Нєє, я не сдюжаю поясняти. Я вигорів з цими поясненнями років 10 тому, коли у Алки чи Міхи з'явився Саша-художник... Ото баталії були про грейс
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Amethyst
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:04
В квітні перша витратна операція 01 квітня, грейс до 30.05.24. Від 03 червня нові витрати. Грейс період показав в застосунку до 30.06. Як вираховувати 62?)
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sens
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