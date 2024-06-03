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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05

mykhailets7 Таж сама проблема: закрили доларовий рахунок 28.5, а новий можна відкрити лише за 1 міс. А ні в банкінгу, а не у відділенні дол. карту відкрити не зміг.
Коли я зможу відкрити дол. рахунок/карту: 1.6, 3.6, 28.6, 29.6..?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:28

Шановні! По отій суккис, що була спортом, те що під надписом Пільговий період й потрібно гасити до 30.06, щоб не платити відсотки? Засмутило те, що витрати від 29.05 не включено в цю сумму (чи можуть трохи пізніше виправити?).
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

  kulikrom написав:Засмутило те, що витрати від 29.05 не включено в цю сумму (чи можуть трохи пізніше виправити?).
Та ніі, таке і у Спорта було, що трати проводилися за рахунком на +2дн. Це ж додаткове благо )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:33

  Amethyst написав:Це ж додаткове благо )

отоб коллєга з гілки мумуби побачив тоб й зрозумів, де оті 62 дні
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:43

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:Це ж додаткове благо )

отоб коллєга з гілки мумуби побачив тоб й зрозумів, де оті 62 дні

ага, тут вже календар Григоріанський+ :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:44

  Amethyst написав:
  kulikrom написав:
  Amethyst написав:Це ж додаткове благо )

отоб коллєга з гілки мумуби побачив тоб й зрозумів, де оті 62 дні

ага, тут вже календар Григоріанський+ :wink:

В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:51

  sens написав:В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?

Та нуу, то показує грейс для трат у травні. Тася ж показує тільки суми для погашення у грейсі, а не так як Алка -- у кінці міс раптом підміняє суму в грейсі на загальний борг ))
Чи ви взагалі все-все загасили в кінці травня, для чого?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:52

  Amethyst написав:
  sens написав:В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?

Та нуу, то показує грейс для трат у травні. Тася ж показує тільки суми для погашення у грейсі, а не так як Алка -- у кінці міс раптом підміняє суму в грейсі на загальний борг ))
Чи ви взагалі все-все загасили в кінці травня, для чого?

Бо в травні закінчився грейс, тому не зрозуміло щодо 62 днів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:57

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:В травні все загасив , почав витрачати в червні, грейс до 30.06. WTF?

Та нуу, то показує грейс для трат у травні. Тася ж показує тільки суми для погашення у грейсі, а не так як Алка -- у кінці міс раптом підміняє суму в грейсі на загальний борг ))
Чи ви взагалі все-все загасили в кінці травня, для чого?

Бо в травні закінчився грейс, тому не зрозуміло щодо 62 днів.

Нєє, я не сдюжаю поясняти. Я вигорів з цими поясненнями років 10 тому, коли у Алки чи Міхи з'явився Саша-художник... Ото баталії були про грейс 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:04

Грейс 62' дні

В квітні перша витратна операція 01 квітня, грейс до 30.05.24. Від 03 червня нові витрати. Грейс період показав в застосунку до 30.06. Як вираховувати 62?)
sens
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