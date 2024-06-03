туточки обговорення щодо 62 днів почалося з суккиса, а в квітні їх ще не було...а взагалі, на моєму прикладі, витратив 29.05, загасити до 18:00 31.07
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2024 14:32
Додано: Пон 03 чер, 2024 15:16
Re: ТАСКОМБАНК
Останній робочий день в цьому місяці - 27 число. Погашати треба до 27 чи, все таки можна 30?
Додано: Пон 03 чер, 2024 16:09
Додано: Пон 03 чер, 2024 17:22
можна и 30 если осторожно, ну то есть правильно. Хотя Тася вроде и чужие р2р уже день в день стала проводить по счету даже на выхах. Но я предпочитаю не "пи-тупить" чужимы сервисами, а либо со вклада внутри Таси, либо СЭПом откуда точно он в выходной уйдет и дойдет, ну или "пимпой"
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