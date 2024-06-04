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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:32

  sens написав:перша витратна операція 01 квітня

туточки обговорення щодо 62 днів почалося з суккиса, а в квітні їх ще не було...а взагалі, на моєму прикладі, витратив 29.05, загасити до 18:00 31.07
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:16

Re: ТАСКОМБАНК

Останній робочий день в цьому місяці - 27 число. Погашати треба до 27 чи, все таки можна 30?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:09

  2XL написав:Останній робочий день в цьому місяці - 27 число. Погашати треба до 27 чи, все таки можна 30?

28 теж робочий. Святковий, але не вихідний.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:22

  2XL написав:Останній робочий день в цьому місяці - 27 число. Погашати треба до 27 чи, все таки можна 30?

можна и 30 если осторожно, ну то есть правильно. Хотя Тася вроде и чужие р2р уже день в день стала проводить по счету даже на выхах. Но я предпочитаю не "пи-тупить" чужимы сервисами, а либо со вклада внутри Таси, либо СЭПом откуда точно он в выходной уйдет и дойдет, ну или "пимпой"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:31

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emeta
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 04:07

  emeta написав:с саксесса купить ОВДП в Дие за кредитные без комис можно?

Нє
novichok
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