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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:13

Re: ТАСКОМБАНК

  mykhailets7 написав:mykhailets7


Надайте, будь ласка, Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення - перевіримо інформацію.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:15

ТАСКОМБАНК

Visky

Якщо був рахунок Таскомбанку в валюті і 28/05 було надано заяву на закриття рахунку – рахунок було переведено в статус «Передзакритий».
Інформуємо, що фактичне закриття рахунків відбудеться через 45 календарних днів після подання заяви на закриття.
Так, як в рамках одного продукту можливо мати не більше одного рахунку (угоди) у одній валюті - відкрити новий рахунок можливо буде після фактичного закриття попереднього рахунку.
Якщо Ви мали валютний рахунок Спорт банку – для того, щоб перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
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Повідомлень: 3021
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:17

ТАСКОМБАНК

sens

Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів.
При здійсненні безготівкових транзакцій картою, пільговий період рахується з першого числа місяця коли Ви скористувались картою і діє до останнього робочого дня наступного місяця.
Приклад: якщо скористувались картою в червні місяці (незалежно від дати розрахунку картою, пільговий період буде рахуватись з 01/06) - оплату необхідно здійснити до 31.07.2024 року.
В перший робочий день липня буде розрахована сума для оплати в пільговому періоді та сума обов’язкового мінімального платежу, які будуть очікуватись для оплати до 31.07.2024
Якщо до кінця останнього робочого дня липня у Вас не буде можливості погасити суму розраховану для оплати в пільговому періоді, будуть нараховані відсотки за користування кредитним лімітом.
Звертаємо увагу, якщо до кінця місяця немає можливості зарахувати суму розраховану для погашення в пільговому періоді - для того, щоб не виникло простроченої заборгованості необхідно сплатити розрахований мінімальний платіж.
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З нами з: 17.07.15
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  #<1 ... 319320321322
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