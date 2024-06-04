Надайте, будь ласка, Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення - перевіримо інформацію.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:13
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:15
ТАСКОМБАНК
Visky
Якщо був рахунок Таскомбанку в валюті і 28/05 було надано заяву на закриття рахунку – рахунок було переведено в статус «Передзакритий».
Інформуємо, що фактичне закриття рахунків відбудеться через 45 календарних днів після подання заяви на закриття.
Так, як в рамках одного продукту можливо мати не більше одного рахунку (угоди) у одній валюті - відкрити новий рахунок можливо буде після фактичного закриття попереднього рахунку.
Якщо Ви мали валютний рахунок Спорт банку – для того, щоб перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення.
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:17
ТАСКОМБАНК
sens
Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів.
При здійсненні безготівкових транзакцій картою, пільговий період рахується з першого числа місяця коли Ви скористувались картою і діє до останнього робочого дня наступного місяця.
Приклад: якщо скористувались картою в червні місяці (незалежно від дати розрахунку картою, пільговий період буде рахуватись з 01/06) - оплату необхідно здійснити до 31.07.2024 року.
В перший робочий день липня буде розрахована сума для оплати в пільговому періоді та сума обов’язкового мінімального платежу, які будуть очікуватись для оплати до 31.07.2024
Якщо до кінця останнього робочого дня липня у Вас не буде можливості погасити суму розраховану для оплати в пільговому періоді, будуть нараховані відсотки за користування кредитним лімітом.
Звертаємо увагу, якщо до кінця місяця немає можливості зарахувати суму розраховану для погашення в пільговому періоді - для того, щоб не виникло простроченої заборгованості необхідно сплатити розрахований мінімальний платіж.
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