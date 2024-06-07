Надайте, будь ласка, Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення - перевіримо інформацію.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:13
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:15
ТАСКОМБАНК
Visky
Якщо був рахунок Таскомбанку в валюті і 28/05 було надано заяву на закриття рахунку – рахунок було переведено в статус «Передзакритий».
Інформуємо, що фактичне закриття рахунків відбудеться через 45 календарних днів після подання заяви на закриття.
Так, як в рамках одного продукту можливо мати не більше одного рахунку (угоди) у одній валюті - відкрити новий рахунок можливо буде після фактичного закриття попереднього рахунку.
Якщо Ви мали валютний рахунок Спорт банку – для того, щоб перевірити інформацію надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та ІПН в особисті повідомлення.
Додано: Вів 04 чер, 2024 15:17
ТАСКОМБАНК
sens
Пільговий період користування кредитними коштами до 62 днів.
При здійсненні безготівкових транзакцій картою, пільговий період рахується з першого числа місяця коли Ви скористувались картою і діє до останнього робочого дня наступного місяця.
Приклад: якщо скористувались картою в червні місяці (незалежно від дати розрахунку картою, пільговий період буде рахуватись з 01/06) - оплату необхідно здійснити до 31.07.2024 року.
В перший робочий день липня буде розрахована сума для оплати в пільговому періоді та сума обов’язкового мінімального платежу, які будуть очікуватись для оплати до 31.07.2024
Якщо до кінця останнього робочого дня липня у Вас не буде можливості погасити суму розраховану для оплати в пільговому періоді, будуть нараховані відсотки за користування кредитним лімітом.
Звертаємо увагу, якщо до кінця місяця немає можливості зарахувати суму розраховану для погашення в пільговому періоді - для того, щоб не виникло простроченої заборгованості необхідно сплатити розрахований мінімальний платіж.
Додано: Чет 06 чер, 2024 13:43
Коллеги подскажите кто пробовал такое. У спорта был бесплатный сэп с дебитки. Вроде бы говорили, что при переводе счетов в тасю, эти условия сохраняются. Пытаюсь сделать тестовый платёж, выдаёт комис. Что я делаю не так?
Додано: Чет 06 чер, 2024 13:47
немає вже безкоштовного СЕПу
По п2п 250т в місяць безкоштовно поки що
Додано: Чет 06 чер, 2024 13:52
wolt450 понятно, было ожидаемо. Рюкзак тоже в чемодан без ручки превратится с июля (
Додано: Чет 06 чер, 2024 13:56
Ви впевнені що 250т, хіба не в межах 100к макс 10 платежів на місяць безкоштовно?
Додано: Чет 06 чер, 2024 16:28
[quote="5734540:vadlme"][quote="5734536:wolt450"][quote="5734534:Кассандра"]Коллеги подскажите кто пробовал такое. У спорта был бесплатный сэп с дебитки. Вроде бы говорили, что при переводе счетов в тасю, эти условия сохраняются. Пытаюсь сделать тестовый платёж, выдаёт комис. Что я делаю не так?[/quote]
немає вже безкоштовного СЕПу
По п2п 250т в місяць безкоштовно поки що[/quote]
Ви впевнені що 250т, хіба не в межах 100к макс 10 платежів на місяць безкоштовно?[/quote]
Всього 10 платежів. Один максимально 29000. Теоретично 290000
Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:33
ТАСКОМБАНК
kulikrom
Інформуємо, що в інтернет-банкінгу TAS2U в розділі «Пільговий період» вказана саме сума безготівкових транзакцій, на які розповсюджується дія пільгового періоду за попередній місяць. При цьому зазначаємо, що дійсно, не відображається сума на яку не розповсюджується дія пільгового періоду.
Витратні транзакції за 29.05.2024 можуть бути списані фактично з рахунку пізніше і транзакції будуть зараховані для оплати в червні місяці.
Додатково викладена Вами інформація передана до відповідного підрозділу банку та зафіксована, як побажання щодо відображення інформації в інтернет-банкінгу TAS2U.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:48
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