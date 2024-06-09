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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:50
Кассандра написав:
Коллеги подскажите кто пробовал такое. У спорта был бесплатный сэп с дебитки. Вроде бы говорили, что при переводе счетов в тасю, эти условия сохраняются. Пытаюсь сделать тестовый платёж, выдаёт комис. Что я делаю не так?
Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Переказ коштів за реквізитами - < 20 000 грн.- 5 грн ≥ 20 000 грн.– 100 грн.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:52
TASCOMBANK
Я правильно понимаю, что ТАС по карте Success credit навечно приколотил кэшбек гвоздями к этим категориям?
🏋♀ кешбек 1% на спорт (фітнес–клуби, магазини спортивного одягу та спорядження, веломагазини та інші)
🎥 кешбек 1% кіно та квитки
💄 кешбек 1% магазини косметики
🌷 кешбек 1% квіти
актуализирую свой вопрос - как закрыть карту и счёт без посещения отделения банка?
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maniachello
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:00
TASCOMBANK написав:
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,
які ліміти за операцію?
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greenozon
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:20
maniachello написав:
актуализирую свой вопрос - как закрыть карту и счёт без посещения отделения банка?
Теж приєднуюсь до питання
Поки писав прийшла смс:
Саме час планувати вихідні разом з перевагами Success debit!
☎8778
Може офпред розкаже про переваги яких ми не знаємо?
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Boundless
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:03
greenozon написав: TASCOMBANK написав:
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,
які ліміти за операцію?
Я думав дно пробито, але постукали знизу:
Добовий ліміт переказу п2п на один і той самий рахунок - 29 999 грн.
Добовий ліміт переказу на різні рахунки п2п - 75 000 грн.
Досиджую спортовські депозити і закриваю все до бісової матері у цьому лайнобанку..
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vadlme
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:56
vadlme написав: greenozon написав: TASCOMBANK написав:
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,
які ліміти за операцію?
Я думав дно пробито, але постукали знизу:
Добовий ліміт переказу п2п на один і той самий рахунок - 29 999 грн.
Добовий ліміт переказу на різні рахунки п2п - 75 000 грн.
Досиджую спортовські депозити і закриваю все до бісової матері у цьому лайнобанку..
а це шо таке?viewtopic.php?p=5730178#p5730178
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Amethyst
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Додано: Нед 09 чер, 2024 08:18
Тазік - це банк в якому маєш кредитну карту, додаток в якому моніториш суму пільгового періоду, час від часу тицяєш кнопку Погасити кредит, щоб не вивалитись з цього періоду, оплачуєш комуналку. Інший функціонал додатку або продукти банку за більше ніж 5 років я тут не осилив
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Boundless
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Додано: Нед 09 чер, 2024 12:33
Boundless написав:
Тазік - це банк в якому маєш кредитну карту, додаток в якому моніториш суму пільгового періоду, час від часу тицяєш кнопку Погасити кредит, щоб не вивалитись з цього періоду, оплачуєш комуналку. Інший функціонал додатку або продукти банку за більше ніж 5 років я тут не осилив
Это не про банк, а про предпочтения конкретного клиента. Для меня Тазик - это карта для покупок в аптеках. И нажимание кнопки "забрать кэшбек" в конце каждого квартала. А вот коммуналку в ПУМБ или временами в Привате оплачивать повыгоднее будет. Бывали конверт-депо и исходящие P2P в рамках шарового лимита. Вчера валюту в приложении прикупил уже не на депо. Активно используются ощадники в разных валютах.
Разумеется, каждый осиливает своё. Многие и из гигантского функционала Привата осиливают только обнал пенсии в банкомате.
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moveton
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:34
Шановні, а з єПідтримки Тас на Very card комісії/ліміти?
І взагалі з єП Тас які безкоштовні (комісії/ліміти) виходи? Дякую.
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Depo13
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