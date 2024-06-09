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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:50

ТАСКОМБАНК

  Кассандра написав:Коллеги подскажите кто пробовал такое. У спорта был бесплатный сэп с дебитки. Вроде бы говорили, что при переводе счетов в тасю, эти условия сохраняются. Пытаюсь сделать тестовый платёж, выдаёт комис. Что я делаю не так?


Дійсно, більшість тарифів для Вас залишиться не змінними, за виключенням: отримання готівки, переказів по номеру карти та переказів за номером карткового рахунку.
Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно, далі - 2 % + 5 грн.
Переказ коштів за реквізитами - < 20 000 грн.- 5 грн ≥ 20 000 грн.– 100 грн.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 3023
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:52

TASCOMBANK
Я правильно понимаю, что ТАС по карте Success credit навечно приколотил кэшбек гвоздями к этим категориям?
🏋♀ кешбек 1% на спорт (фітнес–клуби, магазини спортивного одягу та спорядження, веломагазини та інші)
🎥 кешбек 1% кіно та квитки
💄 кешбек 1% магазини косметики
🌷 кешбек 1% квіти


актуализирую свой вопрос - как закрыть карту и счёт без посещения отделения банка?
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:00

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,


які ліміти за операцію?
greenozon
 
Повідомлень: 16285
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:20

  maniachello написав:
актуализирую свой вопрос - как закрыть карту и счёт без посещения отделения банка?

Теж приєднуюсь до питання

Поки писав прийшла смс:
Саме час планувати вихідні разом з перевагами Success debit!
☎8778

Може офпред розкаже про переваги яких ми не знаємо?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:03

  greenozon написав:
  TASCOMBANK написав:Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,


які ліміти за операцію?


Я думав дно пробито, але постукали знизу:
Добовий ліміт переказу п2п на один і той самий рахунок - 29 999 грн.
Добовий ліміт переказу на різні рахунки п2п - 75 000 грн.
Досиджую спортовські депозити і закриваю все до бісової матері у цьому лайнобанку..
vadlme
 
Повідомлень: 90
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 21:56

  vadlme написав:
  greenozon написав:
  TASCOMBANK написав:Переказ з картки з використанням сервісів р2р (в т.ч. через через систему ТАS2U) - 10-ть разів на календарний місяць - безкоштовно,


які ліміти за операцію?


Я думав дно пробито, але постукали знизу:
Добовий ліміт переказу п2п на один і той самий рахунок - 29 999 грн.
Добовий ліміт переказу на різні рахунки п2п - 75 000 грн.
Досиджую спортовські депозити і закриваю все до бісової матері у цьому лайнобанку..

а це шо таке?
viewtopic.php?p=5730178#p5730178
Amethyst
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Повідомлень: 5461
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 1049 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 08:18

Тазік - це банк в якому маєш кредитну карту, додаток в якому моніториш суму пільгового періоду, час від часу тицяєш кнопку Погасити кредит, щоб не вивалитись з цього періоду, оплачуєш комуналку. Інший функціонал додатку або продукти банку за більше ніж 5 років я тут не осилив
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 12:33

  Boundless написав:Тазік - це банк в якому маєш кредитну карту, додаток в якому моніториш суму пільгового періоду, час від часу тицяєш кнопку Погасити кредит, щоб не вивалитись з цього періоду, оплачуєш комуналку. Інший функціонал додатку або продукти банку за більше ніж 5 років я тут не осилив

Это не про банк, а про предпочтения конкретного клиента. Для меня Тазик - это карта для покупок в аптеках. И нажимание кнопки "забрать кэшбек" в конце каждого квартала. А вот коммуналку в ПУМБ или временами в Привате оплачивать повыгоднее будет. Бывали конверт-депо и исходящие P2P в рамках шарового лимита. Вчера валюту в приложении прикупил уже не на депо. Активно используются ощадники в разных валютах.

Разумеется, каждый осиливает своё. Многие и из гигантского функционала Привата осиливают только обнал пенсии в банкомате.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 20:34

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні, а з єПідтримки Тас на Very card комісії/ліміти?
І взагалі з єП Тас які безкоштовні (комісії/ліміти) виходи? Дякую.
Depo13
 
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ТАСКОМБАНК (3229)
09.06.2024 20:34
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