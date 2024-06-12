Інформуємо, що Банк може здійснити закриття карток, які вже мають застарілий функціонал (магнітну смугу) та не відповідають вимогам безпеки проведення платежів по ним.
При цьому зазначаємо, що картковий рахунок залишається діючим.
Якщо карта була закрита саме по причині застарілого функціоналу – Ви можете відкрити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру банку.
Також є змога оформити окремий рахунок, дебетну карту платіжної системи Visa – azure card в валюті, звернувшись у відділення банку.