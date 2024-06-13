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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2024 17:54
Кассандра написав:ramzes4
мне и мужу закрыли валютные Б5 со сроками действия вторая половина 27 года и не хотят восстанавливать, хотя счета ещё в предзакрытом состоянии (
Інформуємо, що Банк може здійснити закриття карток, які вже мають застарілий функціонал (магнітну смугу) та не відповідають вимогам безпеки проведення платежів по ним.
При цьому зазначаємо, що картковий рахунок залишається діючим.
Якщо карта була закрита саме по причині застарілого функціоналу – Ви можете відкрити додаткову віртуальну карту до рахунку, звернувшись до Контакт-центру банку.
Також є змога оформити окремий рахунок, дебетну карту платіжної системи Visa – azure card в валюті, звернувшись у відділення банку.
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Додано: Сер 12 чер, 2024 17:56
TASCOMBANK написав:
пакет послуг «Велика п’ятірка» банком вже не оформлюється.
Але поки що банк картки "Велика п’ятірка" дозволяє перевипускати?
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Додано: Сер 12 чер, 2024 18:00
TASCOMBANK написав: ramzes4 написав:
... новую валютную карту открыть не дает - бо существующий "счет в процессе закрытия
". Ждите пока счёт закроется, чтобы открыть новый
...Є змога оформити тільки дебетну карту платіжної системи Visa – azure card в валюті.
Звертаємо увагу, що банк здійснює закриття рахунку, якщо по картковому рахунку не було руху коштів більше року.
Ну так рахунки, по яким не було руху більше року повинні ж закриватися миттєво (протягом 3х дн). Які ж можуть бути "счет в процессе закрытия" в такому випадку?
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Додано: Сер 12 чер, 2024 22:07
TASCOMBANK написав:
Звертаємо увагу, що банк здійснює закриття рахунку, якщо по картковому рахунку не було руху коштів більше року.
Услышав недавно в МТБ, что по неактивному счёту без абонки через год начинает сниматься комиссия с уводом баланса в минус (только до нуля, как во многих банках, оно бы ладно), я уже готов сказать, что автоматическое закрытие - это довольно клиентоориентировано
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Додано: Чет 13 чер, 2024 08:59
А картку саксесс зараз оформлюють?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 10:27
ignorabimus, ні.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 16:38
Howl написав: TASCOMBANK написав:
пакет послуг «Велика п’ятірка» банком вже не оформлюється.
Але поки що банк картки "Велика п’ятірка" дозволяє перевипускати?
Так, можливо здійснити перевипуск карток до рахунку.
Банком не відкриваються нові рахунки пакету послуг «Велика п’ятірка».
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Додано: Чет 13 чер, 2024 16:40
Amethyst написав: TASCOMBANK написав: ramzes4 написав:
... новую валютную карту открыть не дает - бо существующий "счет в процессе закрытия
". Ждите пока счёт закроется, чтобы открыть новый
...Є змога оформити тільки дебетну карту платіжної системи Visa – azure card в валюті.
Звертаємо увагу, що банк здійснює закриття рахунку, якщо по картковому рахунку не було руху коштів більше року.
Ну так рахунки, по яким не було руху більше року повинні ж закриватися миттєво (протягом 3х дн). Які ж можуть бути "счет в процессе закрытия" в такому випадку?
Якщо по картковому рахунку не було руху коштів більше року – рахунок дійсно, спочатку переходить в статус «Передзакритий».
Після чого, здійснюється фактичне закриття через 45 днів.
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Додано: Чет 13 чер, 2024 16:42
moveton написав: TASCOMBANK написав:
Звертаємо увагу, що банк здійснює закриття рахунку, якщо по картковому рахунку не було руху коштів більше року.
Услышав недавно в МТБ, что по неактивному счёту без абонки через год начинает сниматься комиссия с уводом баланса в минус (только до нуля, как во многих банках, оно бы ладно), я уже готов сказать, что автоматическое закрытие - это довольно клиентоориентировано
Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Тобто, якщо на рахунку відсутні власні кошти – комісія не буде знята.
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