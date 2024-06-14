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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:42
moveton написав:
Я в курсе, что у
Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках
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