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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:42

  moveton написав:Я в курсе, что у :lol: Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 13:12

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Я в курсе, что у :lol: Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках

Это таки сильно разные вещи. Абонка снимается ежемесячно за то, что карта есть, поэтому нормально, что она в минус. А вот чтобы за неактивность снимали в минус - это я пока только в МТБ услышал.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:58

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Я в курсе, что у :lol: Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках

Это таки сильно разные вещи. Абонка снимается ежемесячно за то, что карта есть, поэтому нормально, что она в минус. А вот чтобы за неактивность снимали в минус - это я пока только в МТБ услышал.

А хіба Альфа в свій час не знімала в мінус за неактивність?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:31

  novichok написав:А хіба Альфа в свій час не знімала в мінус за неактивність?

Может быть я не застал. Я в Альфе только со времён пакеток.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:58

  moveton написав:
  novichok написав:А хіба Альфа в свій час не знімала в мінус за неактивність?

Может быть я не застал. Я в Альфе только со времён пакеток.

Відкривай депозит на 3 дні з виплатою на картку ось вся активність
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 03:14

При спробі подивитися бонуси, додаток закривається, wtf?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:01

Re: ТАСКОМБАНК

Підкажіть будь ласка,який актуальний картковий курс валют сьогодні? Та чому на сайті показує лише євро?
І який в додатку в розділі обмін валют?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:18

  JanIs написав:Підкажіть будь ласка,який актуальний картковий курс валют сьогодні? Та чому на сайті показує лише євро?

"На третий день индеец по прозвищу Зоркий Глаз..." У Тазика уже минимум год все карточные расчёты в евро пересчитываются по курсу МПС. Поэтому кроме курса евро у банка ничего и нет. "EUR 43.2999 / 44.0825" на сегодня, раз так на сайте не читаемо.
moveton
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  #<1 ... 323324325326
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