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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:42
moveton написав:
Я в курсе, что у
Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках
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flysoulfly
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 13:12
flysoulfly написав: moveton написав:
Я в курсе, что у
Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках
Это таки сильно разные вещи. Абонка снимается ежемесячно за то, что карта есть, поэтому нормально, что она в минус. А вот чтобы за неактивность снимали в минус - это я пока только в МТБ услышал.
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moveton
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:58
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
Я в курсе, что у
Тазика так, как и у многих других банков. А вот у МТБ говорят, что снимает и в минус. С другой стороны, только через год, а не через 180 дней. "Выбирай, но осторожно. Но выбирай".
уже ничего конкретно не помню, но лет 5+ назад какие-то списания абонки/за_неактивность "в минус" были в 3-4 банках
Это таки сильно разные вещи. Абонка снимается ежемесячно за то, что карта есть, поэтому нормально, что она в минус. А вот чтобы за неактивность снимали в минус - это я пока только в МТБ услышал.
А хіба Альфа в свій час не знімала в мінус за неактивність?
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novichok
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:31
novichok написав:
А хіба Альфа в свій час не знімала в мінус за неактивність?
Может быть я не застал. Я в Альфе только со времён пакеток.
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moveton
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:58
moveton написав: novichok написав:
А хіба Альфа в свій час не знімала в мінус за неактивність?
Может быть я не застал. Я в Альфе только со времён пакеток.
Відкривай депозит на 3 дні з виплатою на картку ось вся активність
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sens
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Додано: Нед 16 чер, 2024 03:14
При спробі подивитися бонуси, додаток закривається, wtf?
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AndriyQ
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:01
Підкажіть будь ласка,який актуальний картковий курс валют сьогодні? Та чому на сайті показує лише євро?
І який в додатку в розділі обмін валют?
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JanIs
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:18
JanIs написав:
Підкажіть будь ласка,який актуальний картковий курс валют сьогодні? Та чому на сайті показує лише євро?
"На третий день индеец по прозвищу Зоркий Глаз..." У Тазика уже минимум год все карточные расчёты в евро пересчитываются по курсу МПС. Поэтому кроме курса евро у банка ничего и нет. "EUR 43.2999 / 44.0825" на сегодня, раз так на сайте не читаемо.
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moveton
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