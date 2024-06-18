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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03
Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
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