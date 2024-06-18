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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03

Re: ТАСКОМБАНК

Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.

Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
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  #<1 ... 324325326327
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ТАСКОМБАНК (3261)
18.06.2024 08:03
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