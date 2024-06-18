Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03
Re: ТАСКОМБАНК
Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39
Писали раньше что для обновления зависшего баланса надо какую нибудь операцию на гривеньеку провести
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39
Так він і не зміниться. Після витратної операції або поповнення баланс відобразиться коректно
Додано: Вів 18 чер, 2024 09:28
Re: ТАСКОМБАНК
Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло
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