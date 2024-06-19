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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03

Re: ТАСКОМБАНК

Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.

Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39

Писали раньше что для обновления зависшего баланса надо какую нибудь операцию на гривеньеку провести
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39

  посетитель написав:Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.

Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.

Так він і не зміниться. Після витратної операції або поповнення баланс відобразиться коректно
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:28

Re: ТАСКОМБАНК

Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло :(
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:43

ТАСКОМБАНК

  AndriyQ написав:При спробі подивитися бонуси, додаток закривається, wtf?


Рекомендуємо оновити додаток TAS2U та повторити спробу.
У разі помилки - для перевірки надати Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:48

ТАСКОМБАНК

  JanIs написав:Підкажіть будь ласка,який актуальний картковий курс валют сьогодні? Та чому на сайті показує лише євро?
І який в додатку в розділі обмін валют?


Звертаємо увагу, що в ТАСКОМБАНКу, при розрахунках карткою або знятті коштів готівкою, незалежно від того в якій валюті відбувається операція, конвертація буде здійснюватися за картковим курсом ТАСКОМБАНКУ та курсом МПС (міжнародної платіжної системи). При використанні курсу МПС, конвертація валюти здійснюється через євро, незалежно від того , якою карткою Ви користується - VISA або MasterCard.

Тобто, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку, то вона спочатку буде конвертуватись в євро за курсом МПС.
Далі , якщо Ваша карта відкрита в валюті гривня - отримана сума в євро конвертується в гривню за картковим курсом ТАСКОМБАНКу, який розміщений на сайті Банку - https://tascombank.ua/

Інформуємо, що курс валют у банку може змінюватись декалька разів протягом дня.
Наразі курс валют для валютообміну в TAS2U:
USD - 40,85 грн;
EUR - 43,90 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55

ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло :(


Для того, щоб вирішити дане питання прохання надати Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
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Представник банку
 
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З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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  #<1 ... 324325326327
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