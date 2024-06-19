Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03
Re: ТАСКОМБАНК
Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39
Писали раньше что для обновления зависшего баланса надо какую нибудь операцию на гривеньеку провести
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39
Так він і не зміниться. Після витратної операції або поповнення баланс відобразиться коректно
Додано: Вів 18 чер, 2024 09:28
Re: ТАСКОМБАНК
Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:43
ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:48
ТАСКОМБАНК
Звертаємо увагу, що в ТАСКОМБАНКу, при розрахунках карткою або знятті коштів готівкою, незалежно від того в якій валюті відбувається операція, конвертація буде здійснюватися за картковим курсом ТАСКОМБАНКУ та курсом МПС (міжнародної платіжної системи). При використанні курсу МПС, конвертація валюти здійснюється через євро, незалежно від того , якою карткою Ви користується - VISA або MasterCard.
Тобто, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку, то вона спочатку буде конвертуватись в євро за курсом МПС.
Далі , якщо Ваша карта відкрита в валюті гривня - отримана сума в євро конвертується в гривню за картковим курсом ТАСКОМБАНКу, який розміщений на сайті Банку -
Інформуємо, що курс валют у банку може змінюватись декалька разів протягом дня.
Наразі курс валют для валютообміну в TAS2U:
USD - 40,85 грн;
EUR - 43,90 грн.
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55
ТАСКОМБАНК
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