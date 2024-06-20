RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03

Re: ТАСКОМБАНК

Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.

Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
посетитель
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39

Писали раньше что для обновления зависшего баланса надо какую нибудь операцию на гривеньеку провести
WallNutPen
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39

  посетитель написав:Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.

Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.

Так він і не зміниться. Після витратної операції або поповнення баланс відобразиться коректно
Boundless
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 09:28

Re: ТАСКОМБАНК

Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло :(
посетитель
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:43

ТАСКОМБАНК

  AndriyQ написав:При спробі подивитися бонуси, додаток закривається, wtf?


Рекомендуємо оновити додаток TAS2U та повторити спробу.
У разі помилки - для перевірки надати Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:48

ТАСКОМБАНК

  JanIs написав:Підкажіть будь ласка,який актуальний картковий курс валют сьогодні? Та чому на сайті показує лише євро?
І який в додатку в розділі обмін валют?


Звертаємо увагу, що в ТАСКОМБАНКу, при розрахунках карткою або знятті коштів готівкою, незалежно від того в якій валюті відбувається операція, конвертація буде здійснюватися за картковим курсом ТАСКОМБАНКУ та курсом МПС (міжнародної платіжної системи). При використанні курсу МПС, конвертація валюти здійснюється через євро, незалежно від того , якою карткою Ви користується - VISA або MasterCard.

Тобто, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку, то вона спочатку буде конвертуватись в євро за курсом МПС.
Далі , якщо Ваша карта відкрита в валюті гривня - отримана сума в євро конвертується в гривню за картковим курсом ТАСКОМБАНКу, який розміщений на сайті Банку - https://tascombank.ua/

Інформуємо, що курс валют у банку може змінюватись декалька разів протягом дня.
Наразі курс валют для валютообміну в TAS2U:
USD - 40,85 грн;
EUR - 43,90 грн.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55

ТАСКОМБАНК

  посетитель написав:Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло :(


Для того, щоб вирішити дане питання прохання надати Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:59

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, письмово звернувся до банку.

Банк погодив мені безкоштовний перевипуск основних карток, які я не зміг перевипустити у відділенні Білої Церкви. Через Контакт-центр удалося перевипустити тільки валютні картки, гривневу не вдалося.
У зверненні зазначав, що в базі банку використовується неправильне скорочення для типу населенного пункту "селище" (сл.) -- банк узяв і повернув мені тип населеного пункту "селище міського типу" (смт), поняття якого скасували.

Скільки користуюся продуктами ТАСКОМБАНК, izibank, стільки впевнююся, що слід користуватися тільки популярними продуктами. Усе інше вилазить боком для клієнта.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 08.03.18
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:51

.....ЗАКІНЧИВСЯ. Сума вкладу та % були перераховані на поточний рахунок 2620xxxx
Переоформлюйте в TAS2U! З повагою ТАСКОМБАНК

и где в тас2ю этот счет
шоб переоформить?
Его в тас2ю или в веб нет.
Неужели только поход в отделение?
v57
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 14.03.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:59

Підсумки весняних акцій

Розіграно головний приз 3-го етапу акції «Весна вирує — Смартфон новий дарує» — смартфон iPhone 15 Pro!
Результати за посиланням: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... vyy-daruye


Також розіграно головні призи 8-го етапу акції «Щасливий покупець» — два ноутбука ASUS Vivobook Pro 15!
Результати за посиланням: https://news.finance.ua/ua/taskombank-v ... yy-pokupec

Слідкуйте за новинами, аби не пропустити нових можливостей виграти!
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 324325326327
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3270)
20.06.2024 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.