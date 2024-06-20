Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 08:03
Re: ТАСКОМБАНК
Так со вчерашнего дня и не обновился баланс по карте.До сих пор показывает остаток которого фактически нет.
Как-то странно, у них проблемы такие же как у сенса, причем тебе самые получается.
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39
Писали раньше что для обновления зависшего баланса надо какую нибудь операцию на гривеньеку провести
Додано: Вів 18 чер, 2024 08:39
Так він і не зміниться. Після витратної операції або поповнення баланс відобразиться коректно
Додано: Вів 18 чер, 2024 09:28
Re: ТАСКОМБАНК
Кинув одну гривню з ощадного.Не допомогло
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:43
ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:48
ТАСКОМБАНК
Звертаємо увагу, що в ТАСКОМБАНКу, при розрахунках карткою або знятті коштів готівкою, незалежно від того в якій валюті відбувається операція, конвертація буде здійснюватися за картковим курсом ТАСКОМБАНКУ та курсом МПС (міжнародної платіжної системи). При використанні курсу МПС, конвертація валюти здійснюється через євро, незалежно від того , якою карткою Ви користується - VISA або MasterCard.
Тобто, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку, то вона спочатку буде конвертуватись в євро за курсом МПС.
Далі , якщо Ваша карта відкрита в валюті гривня - отримана сума в євро конвертується в гривню за картковим курсом ТАСКОМБАНКу, який розміщений на сайті Банку -
Інформуємо, що курс валют у банку може змінюватись декалька разів протягом дня.
Наразі курс валют для валютообміну в TAS2U:
USD - 40,85 грн;
EUR - 43,90 грн.
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:55
ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 19 чер, 2024 19:59
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, письмово звернувся до банку.
Банк погодив мені безкоштовний перевипуск основних карток, які я не зміг перевипустити у відділенні Білої Церкви. Через Контакт-центр удалося перевипустити тільки валютні картки, гривневу не вдалося.
У зверненні зазначав, що в базі банку використовується неправильне скорочення для типу населенного пункту "селище" (сл.) -- банк узяв і повернув мені тип населеного пункту "селище міського типу" (смт), поняття якого скасували.
Скільки користуюся продуктами ТАСКОМБАНК, izibank, стільки впевнююся, що слід користуватися тільки популярними продуктами. Усе інше вилазить боком для клієнта.
Додано: Чет 20 чер, 2024 14:51
.....ЗАКІНЧИВСЯ. Сума вкладу та % були перераховані на поточний рахунок 2620xxxx
Переоформлюйте в TAS2U! З повагою ТАСКОМБАНК
и где в тас2ю этот счет
шоб переоформить?
Его в тас2ю или в веб нет.
Неужели только поход в отделение?
Додано: Чет 20 чер, 2024 14:59
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