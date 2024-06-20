Howl написав:TASCOMBANK, письмово звернувся до банку.
Банк погодив мені безкоштовний перевипуск основних карток, які я не зміг перевипустити у відділенні Білої Церкви. Через Контакт-центр удалося перевипустити тільки валютні картки, гривневу не вдалося.
У зверненні зазначав, що в базі банку використовується неправильне скорочення для типу населенного пункту "селище" (сл.) -- банк узяв і повернув мені тип населеного пункту "селище міського типу" (смт), поняття якого скасували.
Скільки користуюся продуктами ТАСКОМБАНК, izibank, стільки впевнююся, що слід користуватися тільки популярними продуктами. Усе інше вилазить боком для клієнта.
Ваше звернення було отримано банком 19.06.2024 року та передано в роботу відповідному підрозділу.
По результату розгляду буде надано відповідь.