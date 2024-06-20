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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 325326327328 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 24 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 21% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 21% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 17% 4 Всього голосів : 24 Додано: Чет 20 чер, 2024 18:55 ТАСКОМБАНК Howl написав: TASCOMBANK, письмово звернувся до банку.



Банк погодив мені безкоштовний перевипуск основних карток, які я не зміг перевипустити у відділенні Білої Церкви. Через Контакт-центр удалося перевипустити тільки валютні картки, гривневу не вдалося.

У зверненні зазначав, що в базі банку використовується неправильне скорочення для типу населенного пункту "селище" (сл.) -- банк узяв і повернув мені тип населеного пункту "селище міського типу" (смт), поняття якого скасували.



Скільки користуюся продуктами ТАСКОМБАНК, izibank, стільки впевнююся, що слід користуватися тільки популярними продуктами. Усе інше вилазить боком для клієнта. , письмово звернувся до банку.Банк погодив мені безкоштовний перевипуск основних карток, які я не зміг перевипустити у відділенні Білої Церкви. Через Контакт-центр удалося перевипустити тільки валютні картки, гривневу не вдалося.У зверненні зазначав, що в базі банку використовується неправильне скорочення для типу населенного пункту "селище" (сл.) -- банк узяв і повернув мені тип населеного пункту "селище міського типу" (смт), поняття якого скасували.Скільки користуюся продуктами ТАСКОМБАНК, izibank, стільки впевнююся, що слід користуватися тільки популярними продуктами. Усе інше вилазить боком для клієнта.



Ваше звернення було отримано банком 19.06.2024 року та передано в роботу відповідному підрозділу.

По результату розгляду буде надано відповідь. Ваше звернення було отримано банком 19.06.2024 року та передано в роботу відповідному підрозділу.По результату розгляду буде надано відповідь. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3037 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2024 19:04 ТАСКОМБАНК v57 написав: .....ЗАКІНЧИВСЯ. Сума вкладу та % були перераховані на поточний рахунок 2620xxxx

Переоформлюйте в TAS2U! З повагою ТАСКОМБАНК



и где в тас2ю этот счет

шоб переоформить?

Его в тас2ю или в веб нет.

Неужели только поход в отделение? .....ЗАКІНЧИВСЯ. Сума вкладу та % були перераховані на поточний рахунок 2620xxxxПереоформлюйте в TAS2U! З повагою ТАСКОМБАНКи где в тас2ю этот счетшоб переоформить?Его в тас2ю или в веб нет.Неужели только поход в отделение?



Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу кошти будуть виплачені на діючий картковий рахунок за умови, що по депозиту немає автопролонгації, незалежно від статусу карти.

Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.

Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту Таскомбанку.

Уточнити статус карти та за необхідності замовити перевипуск карти або відкрити додаткову віртуальну карту до рахунку для подальшого користування у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку). Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу кошти будуть виплачені на діючий картковий рахунок за умови, що по депозиту немає автопролонгації, незалежно від статусу карти.Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту Таскомбанку.Уточнити статус карти та за необхідності замовити перевипуск карти або відкрити додаткову віртуальну карту до рахунку для подальшого користування у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку). TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3037 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2024 21:09 TASCOMBANK

Спасибо за лекцию о картах, но



депозит на УЖЕ на текущем

об этом банк сообщил в смс



я счета этого 2620... нигде не вижу

из вашего ответа не понимаю что мне делать v57 Повідомлень: 3183 З нами з: 14.03.10 Подякував: 150 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2024 21:52 Re: ТАСКОМБАНК v57, звонить в Контакт-центр и по IBAN искать что за счёт, а также узнать можно ли к нему выпустить карту. Howl

Повідомлень: 6017 З нами з: 08.03.18 Подякував: 551 раз. Подякували: 1095 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 325326327328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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