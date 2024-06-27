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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2024 18:55
Howl написав:TASCOMBANK
, письмово звернувся до банку.
Банк погодив мені безкоштовний перевипуск основних карток, які я не зміг перевипустити у відділенні Білої Церкви. Через Контакт-центр удалося перевипустити тільки валютні картки, гривневу не вдалося.
У зверненні зазначав, що в базі банку використовується неправильне скорочення для типу населенного пункту "селище" (сл.) -- банк узяв і повернув мені тип населеного пункту "селище міського типу" (смт), поняття якого скасували.
Скільки користуюся продуктами ТАСКОМБАНК, izibank, стільки впевнююся, що слід користуватися тільки популярними продуктами. Усе інше вилазить боком для клієнта.
Ваше звернення було отримано банком 19.06.2024 року та передано в роботу відповідному підрозділу.
По результату розгляду буде надано відповідь.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 19:04
v57 написав:
.....ЗАКІНЧИВСЯ. Сума вкладу та % були перераховані на поточний рахунок 2620xxxx
Переоформлюйте в TAS2U! З повагою ТАСКОМБАНК
и где в тас2ю этот счет
шоб переоформить?
Его в тас2ю или в веб нет.
Неужели только поход в отделение?
Звертаємо увагу, що після закінчення терміну дії депозитного вкладу кошти будуть виплачені на діючий картковий рахунок за умови, що по депозиту немає автопролонгації, незалежно від статусу карти.
Якщо закінчився термін дії карти - карта не відображається в додатку.
Для повноцінного користування інтернет-банкінгом TAS2U необхідно мати активну карту Таскомбанку.
Уточнити статус карти та за необхідності замовити перевипуск карти або відкрити додаткову віртуальну карту до рахунку для подальшого користування у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
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Додано: Чет 20 чер, 2024 21:09
TASCOMBANK
Спасибо за лекцию о картах, но
депозит на УЖЕ на текущем
об этом банк сообщил в смс
я счета этого 2620... нигде не вижу
из вашего ответа не понимаю что мне делать
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v57
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Додано: Чет 20 чер, 2024 21:52
v57, звонить в Контакт-центр и по IBAN искать что за счёт, а также узнать можно ли к нему выпустить карту.
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Howl
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:08
технологічно
карта не відображається бо кококо,
картрахунок взагалі не відображається бо розраби недолугі
"додаток це так зручно" казали вони
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flysoulfly
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 11:37
а окрім телефону?
ну там тлг, вайбер?
я не знайшов
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v57
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 12:21
v57 написав:
а окрім телефону?
агаа, мона факсом запит відправити!
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Amethyst
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:02
25.06 надіслано платіж по IBAN з мого рахунку в іншому банку на мій рахунок в ТАСкомбанку. Кошти досі не зараховані. Детальніше описано в приватних повідомленнях. Прошу представника відреагувати.
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Doda
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:12
Doda написав:
25.06 надіслано платіж по IBAN з мого рахунку в іншому банку на мій рахунок в ТАСкомбанку. Кошти досі не зараховані. Детальніше описано в приватних повідомленнях. Прошу представника відреагувати.
А ви от оце по виписці дивилися, от прям жмякнули по пдф-іконці під карткою, вказали дати і... не побачили приходу?
Можливо гроші зайшли на рахунок, а на карці з'являться за день-два, а можливо просто розсінхрон і буває достатньо потратити 1 грн і сінхра відновиться ))
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Amethyst
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:19
Amethyst написав: Doda написав:
25.06 надіслано платіж по IBAN з мого рахунку в іншому банку на мій рахунок в ТАСкомбанку. Кошти досі не зараховані. Детальніше описано в приватних повідомленнях. Прошу представника відреагувати.
А ви от оце по виписці дивилися, от прям жмякнули по пдф-іконці під карткою, вказали дати і... не побачили приходу?
Можливо гроші зайшли на рахунок, а на карці з'являться за день-два, а можливо просто розсінхрон і буває достатньо потратити 1 грн і сінхра відновиться ))
Дійсно у виписці є зарахування.А коли ж синхронізується?
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Doda
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