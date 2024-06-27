Шановні, нагадайте, будь ласка, ліміти на сеп із єПідтримки ТАС на рахунки в інших банках?
Комісії не має бути, на скільки памятаю.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2024 12:34
Re: ТАСКОМБАНК
Шановні, нагадайте, будь ласка, ліміти на сеп із єПідтримки ТАС на рахунки в інших банках?
Комісії не має бути, на скільки памятаю.
|