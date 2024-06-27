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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2024 12:34
Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?
Востаннє редагувалось Depo13
в Чет 27 чер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Depo13
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:54
Doda написав: Amethyst написав: Doda написав:
25.06 надіслано платіж по IBAN з мого рахунку в іншому банку на мій рахунок в ТАСкомбанку. Кошти досі не зараховані. Детальніше описано в приватних повідомленнях. Прошу представника відреагувати.
А ви от оце по виписці дивилися, от прям жмякнули по пдф-іконці під карткою, вказали дати і... не побачили приходу?
Можливо гроші зайшли на рахунок, а на карці з'являться за день-два, а можливо просто розсінхрон і буває достатньо потратити 1 грн і сінхра відновиться ))
Дійсно у виписці є зарахування.А коли ж синхронізується?
Ура! Після переказу на іншу карту появився баоанс.
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Doda
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Додано: Чет 27 чер, 2024 20:43
25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.
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Howl
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