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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:34

Re: ТАСКОМБАНК

Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?
Востаннє редагувалось Depo13 в Чет 27 чер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 12:54

  Doda написав:
  Amethyst написав:
  Doda написав:25.06 надіслано платіж по IBAN з мого рахунку в іншому банку на мій рахунок в ТАСкомбанку. Кошти досі не зараховані. Детальніше описано в приватних повідомленнях. Прошу представника відреагувати.
А ви от оце по виписці дивилися, от прям жмякнули по пдф-іконці під карткою, вказали дати і... не побачили приходу?
Можливо гроші зайшли на рахунок, а на карці з'являться за день-два, а можливо просто розсінхрон і буває достатньо потратити 1 грн і сінхра відновиться ))

Дійсно у виписці є зарахування.А коли ж синхронізується?

Ура! Після переказу на іншу карту появився баоанс.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 20:43

Re: ТАСКОМБАНК

25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.
Howl
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  #<1 ... 326327328329
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