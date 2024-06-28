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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2024 12:34
Комісії не має бути СЕп, на скільки памятаю?
Востаннє редагувалось Depo13
в Чет 27 чер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Depo13
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Додано: Чет 27 чер, 2024 12:54
Doda написав: Amethyst написав: Doda написав:
25.06 надіслано платіж по IBAN з мого рахунку в іншому банку на мій рахунок в ТАСкомбанку. Кошти досі не зараховані. Детальніше описано в приватних повідомленнях. Прошу представника відреагувати.
А ви от оце по виписці дивилися, от прям жмякнули по пдф-іконці під карткою, вказали дати і... не побачили приходу?
Можливо гроші зайшли на рахунок, а на карці з'являться за день-два, а можливо просто розсінхрон і буває достатньо потратити 1 грн і сінхра відновиться ))
Дійсно у виписці є зарахування.А коли ж синхронізується?
Ура! Після переказу на іншу карту появився баоанс.
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Doda
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Додано: Чет 27 чер, 2024 20:43
25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.
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Howl
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 09:39
с рюкзака на верку можно выгрузить в воскресение, не будет поздно?
Или сегодня лучше?
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emeta
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 10:10
emeta написав:
с рюкзака на верку можно выгрузить в воскресение, не будет поздно?
Или сегодня лучше?
В воскресенье в самый раз, куда спешить
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ramzes4
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:29
ramzes4 написав: emeta написав:
с рюкзака на верку можно выгрузить в воскресение, не будет поздно?
Или сегодня лучше?
В воскресенье в самый раз, куда спешить
А другому клиенту Тазика на Б5 с помощью п2п?
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vcy
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 11:55
Howl написав:
25 июня в 11:11 была сделана покупка в торговой точки и этой операции нет в истории по карте. Только загрузив выписку по счёту нашёл эту операцию. В тот же день, но в 15:14 операция в истории отображается.
Странные проделки банка.
Добрий день!
Для того, щоб перевірити надану Вами інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, ІПН, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4 цифри в особисті повідомлення.
Додатково звертаємо Вашу увагу на те, що Ви можете отримати консультацію з приводу операцій по рахунку звернувшись до Контакт-центру.
Зателефонувати до Контакт-центру банку є можливість наступним чином:
- 0 800 503 580 (безкоштовно на території України);
- 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку);
- Через бізнес-чат ТАСКОМБАНКу у Viber, натиснувши на «слухавку» або в сервісі дзвінків Viber набрати номер *7178 (за допомогою клавіатури viber).
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:17
vcy написав: ramzes4 написав:
В воскресенье в самый раз, куда спешить
А другому клиенту Тазика на Б5 с помощью п2п?
Аналогично в воскресенье.
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ramzes4
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:11
ramzes4 написав:
Аналогично в воскресенье.
Ага когда таз переодически отваливаеться - ждите последний день)
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vpchelko
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