|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:38
Re: ТАСКОМБАНК
Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?
Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:32
Re: ТАСКОМБАНК
ramzes4, как с Azure не знаю (не проверял), но с карты Success и всё чётко и бесплатно. Да и в тарифах карты Success это указано
С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.
Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:45
Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:21
Додано: Нед 30 чер, 2024 08:53
Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, quadro_tony_da і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|