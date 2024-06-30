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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
21%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
4
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:38

Re: ТАСКОМБАНК

Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

ramzes4, как с Azure не знаю (не проверял), но с карты Success и всё чётко и бесплатно. Да и в тарифах карты Success это указано

С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:45

  Howl написав:С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.

На свои тасовские счета - да.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:21

  ramzes4 написав:Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?

Не желая рисковать - с саксеса пополняю рюкзак (или сберегательный), а с них уже Азуре ну а далее уже работают тарифы Азура, которые вам известны
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:53

Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?
Boundless
 
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Останній день кварталу!
не забуємо виводити КБ, інакше згорить
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 11:47

  greenozon написав:Останній день кварталу!
не забуємо виводити КБ, інакше згорить
:)

так и завтра до 18 не поздно
WallNutPen
 
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