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ТАСКОМБАНК
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 18:38
Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?
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ramzes4
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:32
ramzes4, как с Azure не знаю (не проверял), но с карты Success и всё чётко и бесплатно. Да и в тарифах карты Success это указано
С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.
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Howl
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 20:45
Howl написав:
С Аzure по IBAN также бесплатно? По номеру карты я знаю.
На свои тасовские счета - да.
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ramzes4
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 21:21
ramzes4 написав:
Кто-то пробовал переводить с Сукесса на свой счёт в ТАСе (по номеру счёта)? Бесплатно как с Азура?
Не желая рисковать - с саксеса пополняю рюкзак (или сберегательный), а с них уже Азуре ну а далее уже работают тарифы Азура, которые вам известны
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WallNutPen
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Додано: Нед 30 чер, 2024 08:53
Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?
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Boundless
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Додано: Нед 30 чер, 2024 11:44
Останній день кварталу!
не забуємо виводити КБ, інакше згорить
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greenozon
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Додано: Нед 30 чер, 2024 11:47
greenozon написав:
Останній день кварталу!
не забуємо виводити КБ, інакше згорить
так и завтра до 18 не поздно
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WallNutPen
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Додано: Нед 30 чер, 2024 15:19
https://tascombank.ua/files/Taryf_Velyk ... 4.2024.pdf
Boundless написав:
Підкажіть переказ власних коштів з великої п'ятірки на вері кард безкоштовно чи з комісією?
4.3.1?
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greenozon
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